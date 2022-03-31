МАГАТЭ, которое "оккупировано" россиянами и зависит от их взносов, блокирует нужные Украине решения

Ситуация на захваченных АЭС опасна, но решений как действовать в организации нет

Рафаэль Гросси - глава Международного агентства по атомной энергии - прибыл в Украину. Он посетил только Южно-Украинскую АЭС. Хотя обещал прибыть гораздо раньше и сразу с инспекцией в Чернобыльскую зону, где окопались российские войска. Ждали его появления и на еще одном захваченном оккупантами объекте – Запорожской АЭС. Гросси заявил, несмотря на то, что МАГАТЭ не может вмешиваться в политические процессы, организация делает все возможное, чтобы захваченные атомные электростанции вернулись под контроль Украины. Решит ли что-нибудь визит влиятельного дипломата в Украину? Ведь штат его подчиненных на сорок процентов состоит из граждан России.

Об этом говорится в ТСН.

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, или главный контроллер по использованию атома на планете. Эта организация при ООН была создана в 57 году прошлого столетия. В состав агентства сегодня входят 173 страны. Главная цель – следить, чтобы нигде в мире никто не создавал грязных ядерных бомб. И за этой ширмой сами не заметили, что главный враг окопался прямо в их кабинетах.

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Чтобы атом был мирным – каждый шаг атомщиков на всей планете буквально происходит под наблюдением специалистов МАГАТЭ. Это касается любого процесса на атомных электростанциях или в хранилищах отработанного ядерного топлива, а также работы онкоотделений больниц, где пациенты проходят облучения. На каждый ядерный материал накладывается специальная пломба. Когда инспекторов нет на месте за происходящим на АЭС наблюдают камеры. Но против ядерного терроризма российских оккупационных войск МАГАТЭ оказалась бессильной.

"В городе Чернобыль сотни тонн боеприпасов. Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения и Чернобыльскую атомную станцию", — сообщала министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Чем заняты сотрудники МАГАТЭ можно найти на главной странице сайта агентства. В основном, наукой и проверками. Но ни в одном уставном документе не прописано — как поступить, если атомные объекты захватили чужеземцы и тем более превратили их в военные базы. Впрочем, дело не только в отсутствии протоколов.

«Эта известная организация, к сожалению, фактически контролируется россиянами. И они очень активно работали в том направлении, чтобы получить контроль над процессами внутри МАГАТЭ», – объясняет директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

Управляет МАГАТЭ сейчас аргентинец Рафаэль Гросси. Но первый его заместитель – руководитель департамента ядерной безопасности – россиянин Михаил Чудаков. В 2019 году он сменил на этом посту еще одного выходца из «Росатома». Соответственно, в команды набирали людей преимущественно с паспортами РФ. Это такая давняя неформальная традиция, говорит Александр Харченко, определенный набор должностей отдавать именно россиянам. В результате это привело к тому, что они просто блокируют нужные Украине решения. А еще годам кормятся из российского бюджета.

«Взносы России достаточно ощутимы и «Росатом» всегда был организацией, которая готова заплатить еще один. И они очень разумно и удачно так делали свои взносы, и таким образом проталкивали своих людей на эти должности. Вот наш человек возглавит, а мы будем в ответ финансировать такие исследования. И они таким образом многое добились», — говорит Харченко.

Несмотря на жесткие санкции, компания «Росатом» каким-то странным образом продолжает строить атомные реакторы в Европе и странах Азии, продолжает поставлять ядерное топливо на электростанции, продолжает участвовать во всех научных проектах МАГАТЭ. Пока слишком многие страны заинтересованы в продолжении сотрудничества с ними. Впрочем, после вторжения России в наше государство некоторые все же готовы пересмотреть свое отношение. А Украина над этим активно работает.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию с МАГАТЭ, или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", — сообщала Зеркаль.

Реально ли устранить россиян из МАГАТЭ? Учитывая, насколько сильно эта структура зависит от российских денег – это будет нелегко. Да и всю бюрократию, которая позволила бы собраться на внеочередную сессию всем странам — тормозят именно россияне внутри организации. Однако, на этом фронте мы не одиноки. Страны Европы и Азии понемногу отдают себе отчет, насколько кровавым может быть рубль. И что изолироваться от России – ныне самый безопасный вариант для всех.

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