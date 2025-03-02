МАГАТЭ нарушило территориальную целостность Украины: в МИД сделали резкое заявление

В МИД Украины отреагировали на ротацию сотрудников МАГАТЭ из-за оккупированных украинских территории без согласования с Украиной.

В украинском МИД отреагировали на то, что МАГАТЭ произвело ротацию своего персонала на ЗАЭС, сделав это через захваченные Россией территории и без согласования с Украиной. Наше государство уже направило ноту протеста МАГАТЭ, отметив, что такие действия – это нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней. Государство-террористка не соглашалось на то, чтобы сотрудники МАГАТЭ покинули ЗАЭС через безопасный маршрут на территорию Украины.

"Расцениваем действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками Агентства. Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни", - говорится в комментарии МИД Украины.

Напомним, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ произвело ротацию своего персонала, сделав это через захваченные Россией территории и без согласования с Украиной.

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