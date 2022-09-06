МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС: о чем идет речь в документе

МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС.

Миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию. Основной тезис отчета касается того, что все стороны должны договориться, чтобы создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

Информация об этом опубликована в отчете миссии.

Как стало известно, МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по созданию безопасной зоны на станции. Поскольку обстрелы со стороны российских оккупантов могут повредить важное оборудование и привести к выбросу радиоактивных веществ.

Ситуация на станции беспрецедентная, поскольку это первый случай военного конфликта на ядерных объектах. А это, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные последствия в Украине и за ее пределами.

Существует острая необходимость принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Важно установить постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Миссия будет проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических убытков объектам станции, определять работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.

В то же время все другие подконтрольные Украине атомные электростанции продолжают работать в безопасном режиме.

Напомним, что четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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