МАГАТЭ призвала Россию немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС

МАГАТЭ 15 сентября приняла резолюцию, в которой требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС в Украине

Совет МАГАТЭ требует от государства-агрессора немедленно вывести свои войска из украинской АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия МАГАТЭ призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине". Этот документ был принят 26 голосами "за", двумя "против", еще семь государств воздержались. Против вывода оккупационной армии из ядерного объекта высказались Россия и Китай. Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.

В тексте резолюции также говорится, что Россия применяет агрессию против украинской ядерной системы. Там подчеркнули, что РФ угрожает миру ядерной катастрофой.

Напомним, Данилов раскритиковал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

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