"Махание ядерной дубинкой похоже на блеф": Жданов о вероятности применения Путиным оружия массового поражения

Интересно, что лично Путин ни разу никому не угрожал ядерным оружием после аннексии Крыма.

Вероятность применения ядерного оружия очень низка. Это уже второй случай, когда РФ и глава Кремля Владимир Путин лично молча проглотил то, что ВСУ освобождают оккупированные территории.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вспомните, что нам обещали за Крым. Нам обещали ядерный апокалипсис устами Медведева. Интересно, что лично Путин ни разу никому не угрожал ядерным оружием после аннексии Крыма. Он угрожал ядерным оружием в документальном фильме "Возвращение к родной гавани", который сняли по факту аннексии Крыма Тогда он сказал: "Да, мы были готовы..." Сейчас он тоже говорит, что не блефует, но, как видите, не успели еще утихнуть эти слова, как мы освободили часть Донецкой и Луганской областей. Он ни словом не обмолвился. Поэтому я делаю вывод, что махание ядерной дубинкой больше похоже на блеф", — сказал Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказал, когда первое оружие из лендлиза окажется в Украине.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.