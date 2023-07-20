Махинации с питанием в ВСУ: ДБР завершило расследование относительно экс-заместителей и руководителя Минобороны

ДБР завершило расследование по махинациям с питанием ВСУ бывших заместителей министра и руководителя департамента Минобороны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, работники ДБР совместно с НАБУ завершили расследование в отношении бывших заместителей Министра обороны Украины и и.о. Директора Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны Украины.

Экспослужащие при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на 12 миллионов гривен.

“В декабре 2020 – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В дальнейшем, по указанию заместителя Министра обороны Украины, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями», – рассказали в ДБР.

Там также добавили, что правоохранители разоблачили сделку еще в октябре 2021 года. Впоследствии дело передали в НАБУ.

“В ходе дальнейшего совместного расследования было установлено, что умышленные противоправные действия должностных лиц также нанесли имущественный ущерб ВС Украины из-за дополнительных расходов воинских частей при осуществлении перераспределения незыблемых запасов продовольствия. Кроме того, сделка привела к снижению боевой готовности, обороноспособности Вооруженных сил Украины, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период”, — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что в Николаеве из-под завалов дома, в который попала ракета, извлекли тело женщины.

Читайте также: