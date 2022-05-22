Макаревич об уничтожении оккупантами зоопарка в Харькове: "Спецоперация по освобождению животных"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич не перестает поддерживать Украину в войне с Россией и высмеивать способ ведения РФ этой войны.

На этот раз музыкант на своей странице в Facebook прокомментировал обстрел ракетами зоопарка "Фельдман Экопарк" в Харькове. Макаревич отметил, что экопарк в Харькове, который разбомбили российские оккупанты, уникален.

Лидер группы "Машина времени" высмеял то, как в российских СМИ подадут информацию о бомбардировке "Фельдман Экопарк" российскими войсками в Украине:

"В Харькове расхер*чили уникальный зоопарк. Или спецоперация по освобождению животных или нацисты-наркоманы сами все разбомбили...", — написал в соцсети Андрей Макаревич.

В Харькове расхерачили уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили... Опубликовано Андреем Макаревичем Пятница, 20 мая 2022 г.

Напомним, что в первый день полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты обстреляли экопарк в Харькове. Несколько снарядов попали на территорию экопарка Фельдмана. Владелец экопарка Александр Фельдман отметил, что с начала российской агрессии погибли 6 работников и волонтеров экопарка.

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