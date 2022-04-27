Макаревич рассказал о дружбе с пропагандистом Соловьевым: "Я ему писал: "Ты сеешь ненависть"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему после многих лет дружбы перестал общаться с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Долгое время музыканта и ведущего связывали дружеские отношения. Впрочем, примерно лет восемь назад дружбе пришел конец.

"Я только сейчас вижу, что с этим человеком начинает происходить. Вот на радио я его слушал, и я ему пишу: "Вова, ты сеешь ненависть". А он мне отвечает: "Я говорю правду". Сейчас я понимаю, что, наверное, это была далеко-далеко идущая установка. Поссорить людей проще, чем помирить", — рассказал Макаревич в интервью Ксении Собчак.

Музыкант вспомнил, что ему очень не нравилось, как Соловьев ведет себя на прямых эфирах:

"Он стал как-то очень по-хамски вдруг вести эфиры, с какими-то дикими словами, которые вообще в эфире не приняты просто из соображений хорошего тона. Он умный человек, он прекрасно понимает, что он делает, наверняка знает, зачем", — сказал артист .

На вопрос Собчак, почему Соловьев начал так вести себя, и возможно, он в определенный момент понял, что такая позиция для него выгоднее, Макаревич ответил:

"Делать то, что он делает не убедив себя в том, что он прав, думаю, совсем невозможно. Это очень хорошая работа над собой. Если человек сначала программирует свои мысли в соответствии с тем, что от него требуют, а потом начинает так думать, то может технически это качество хорошее. Но мне тогда очень интересно – ты сам где тогда?" – высказал мнение Макаревич.

Коснулась Собчак и так называемого "кодекса чести" Соловьева. Напомним, в 2019 году российский пропагандист отказался комментировать, что Макаревич отказывается от дружбы с ним заявив, что у него есть "кодекс чести". Он тогда сказал, что даже если он не соглашается в каких-либо выражениях с музыкантом, все же их сказал человек, "с которым его связывали многие годы дружбы".

Макаревич, в свою очередь, заявил, что их дружбу прекратила черта, за которую переступил Соловьев:

"Если я с человеком совпадаю в огромном количестве вещей, а в каких-то двух не совпадаю, значит из последних сил мы с ним стараемся этих тем не затрагивать. Но есть какая-то черта, за которой вот все, не выходит. Можно любить власть, не любить власть. Но поддерживать войну…", — объяснил Макаревич.

Как отметил музыкант, сейчас они с Соловьевым "не рукопожаты".

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