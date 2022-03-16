Макаревич сравнил символ оккупантов "Z" с нацистской свастикой: "Наклоните его слегка в сторону"

Макаревич сравнил символ оккупантов "Z" с нацистской свастикой: "Наклоните его слегка в сторону"

Российские оккупанты активно используют букву "Z".

Российские военные на своей технике рисуют символ "Z". Пропаганда страны-агрессора начала тем временем активно национализировать латинскую букву "Z". В частности, в России уже начали писать на гражданских авто и даже на дорожных знаках.

Одни приравнивают этот знак к нацистской свастике. В частности, в Чехии хотят запретить использование символа Z.

Другие вообще сравнивают со свастикой. В частности, российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич посоветовал наклонить букву "Z" слегка в сторону.

"Все бьются над загадкой символа "Z". А вы наклоните его слегка в сторону – ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" – написал артист.

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