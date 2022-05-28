Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить защитников Мариуполя – Елисейский дворец

Президент Франции и канцлер Германии потребовали освободить около 2,5 тыс. защитников "Азовстали", взятых в военный плен российскими войсками.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц потребовали от президента РФ Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. пленных защитников Мариуполя.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Франции по телефонному разговору Макрона и Шольца с Путиным.
"Президент Республики и канцлер Германии требовали освободить около 2,5 тыс. защитников "Азовстали", взятых в военный плен российскими войсками", — говорится в сообщении.
Также Макрон и Шольц в разговоре с Путиным настаивали на срочном снятии блокады Одессы для возобновления экспорта украинских зерновых через Черное море и предотвращения мирового продовольственного кризиса.
"Они приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в порт для экспорта зерна, без его военной эксплуатации Россией, если он будет разминирован", — отмечается в сообщении.
В этой перспективе они призвали к скорейшему продолжению работы с Организацией Объединенных Наций. Макрон и Шольц будут поддерживать тесные контакты на этот счет.
Кроме того, по сообщению Елисейского дворца, Макрон и Шольц настаивали в разговоре с Путиным на том, что любое решение войны должно быть согласовано между Москвой и Киевом с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня.
Напомним, телефонный разговор с Путиным состоялся по инициативе Шольца и Макрона в полдень в субботу, 28 мая.
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