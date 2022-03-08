Макрон и Шольц встретятся с Си Цзиньпином: попытаются убедить Китай повлиять на Путина

Лидеры обсудят войну, развязанную Россией в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не видит никаких дипломатических прорывов в переговорах с Москвой, которые позволили бы положить конец войне в Украине.

Об этом в понедельник, 7 марта, сообщает Reuters.

"Мы продолжим переговоры с Россией, даже несмотря на то, что переговоры с президентом Путиным сложные. Не думаю, что в ближайшие дни и недели будет реальное решение путем переговоров", — сказал Макрон, добавив, что Франция и запад не должны вмешиваться в двусторонние. переговоры о возможном прекращении огня между Киевом и Москвой.

Кроме того, Макрон заявил, что планирует во вторник, 8 марта, провести беседу с главой КНР Си Цзиньпином совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить украинский кризис.

В свою очередь ситуацию в Украине и агрессию России с главой МИД Китая Ваном И обсудил в понедельник, 7 марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Глава дипломатии ЕС заявил, что обратился к нему с просьбой использовать влияние Пекина, чтобы добиться остановки огня в Украине, сообщают российские "РИА Новости".

"У меня был долгий разговор с китайским министром. На мой взгляд, речь не идет о посредничестве. Но очевидно, что Китай имеет влияние на Россию. Мы обсудили текущую ситуацию, ее причины, возможное продолжение… Я попросил Китай ... стать частью дипломатических усилий для немедленного прекращения огня и переговоров", — сказал Боррель.

Как известно, в отношении российской агрессии в Украине Китай занял нейтральную позицию – не осуждает и не поощряет политику Российской Федерации. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозирует, что Китай выскажет свою позицию уже в течение 5-6 дней. По его словам, Китай получит, в любом случае, плюсовые дивиденды от сложившейся ситуации, когда Россия станет менее важным игроком на глобальной карте, а Китай займет гораздо более важную позицию и станет контригроком не только для США.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua