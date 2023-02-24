Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину войны

Полномасштабная война России против Украины длится уже год.
Президент Франции Эммануэль Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России.
На своей странице в Twitter он заверил в солидарности с украинцами, пожелал скорейшей победы и мира.
"Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", – написал Макрон.
Напомним, российские оккупанты спустя год полномасштабной войны не отказались от массированных обстрелов Украины. В день годовщины полномасштабного вторжения РФ враг может совершить массированную ракетную атаку. Есть вероятность и других провокаций.
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