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Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину войны

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2372
Время на прочтение
1 мин
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Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину войны

Фото: Associated Press

Полномасштабная война России против Украины длится уже год.

Президент Франции Эммануэль Макрон на украинском языке обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России.

На своей странице в Twitter он заверил в солидарности с украинцами, пожелал скорейшей победы и мира.

"Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир", – написал Макрон.

Напомним, российские оккупанты спустя год полномасштабной войны не отказались от массированных обстрелов Украины. В день годовщины полномасштабного вторжения РФ враг может совершить массированную ракетную атаку. Есть вероятность и других провокаций.

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Дата публикации
Просмотры
2372
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