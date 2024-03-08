Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями выразил мнение, что отправка военных в Украину вероятна в случае возможного прорыва окупантов в Киев или Одессу.

Об этом заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, сообщает L'Independant и Le Figaro.

Коммунист подчеркнул, что глава государства показывал парламентариям карты возможных направлений ударов оккупантов в Украине.

"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", – говорит политик.

Несколько присутствовавших депутатов также рассказали Le Figaro, что президент на встрече с картами в руках объяснял риски ухода Украины от линии фронта в пользу российской армии.

"Он объяснил нам, по сути, что как только мы поддержим Украину, но начнем говорить, что ограничиваем себя в этой поддержке, Владимир Путин, скорее всего, будет иметь успех", — сказал один из участников встречи Макрона с парламентскими партиями.

Отмечается, что во время встречи Макрон подчеркнул, что нет никаких ограничений в поддержке Францией Украины. В частности, "нет никаких ограничений и красных линий" подтвердил и представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла.

Что именно имел в виду Макрон не известно, ведь пока о введении сухопутных войск Франции на поле боя в Украине речь не идет.

В свою очередь депутат Бертран Панше рассказал, что Макрон "очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине".

Напомним, Эммануэль Макрон ошеломил новым заявлением о поддержке Украины. В частности, он объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "нет границ".

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