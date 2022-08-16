Макрон обсудит с Зеленским ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский созвонятся для обсуждения войны в Украине.

Президент Франции будет общаться с украинским коллегой сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает France 24.

Макрон с Зеленским намерен обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты и шантажируют ею мир.

Тем временем Зеленский призвал к новым жестким санкциям против России и "Росатома" из-за ядерного терроризма оккупантов на ЗАЭС.

Ранее в ОВА заявили, что в случае аварии на ЗАЭС эвакуировать нужно около 400 тысяч человек.

Напомним, украинские парламентарии обратились в ООН, ЕС, Европейский Совет из-за ядерного терроризма РФ на ЗАЭС.

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