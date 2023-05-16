Макрон объявил о создании реестра ущерба от российской агрессии в Украине

Президент Франции призвал все страны присоединиться к этой инициативе.
Страны-союзницы Украины создадут реестр ущерба для фиксации военных потерь и разрушений, причиненных Россией во время войны.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.
46 стран-членов Совета Европы во время саммита в Исландии приняли решение создать реестр убытков для фиксации военных потерь и разрушений, причиненных Россией во время войны в Украине.
Макрон призвал все страны присоединиться к этой инициативе и внести активный вклад в заполнение реестра.
Накануне о намерении присоединиться к процессу уже заявили власти США, участвующие в саммите на уровне постоянного представителя при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Премьер Украины Денис Шмигаль заявил, что создание реестра станет реальным механизмом компенсации.
"Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за зверства, которые нанесла Россия в Украине. Это лишь первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма. И в конце концов должен быть трибунал относительно преступлений российской агрессии", — сказал он. он.
Напомним, глава нашего государства Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместную декларацию о привлечении к ответственности лиц, виновных в военных и других жестоких преступлениях, совершивших в связи с военной агрессией России против Украины.
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