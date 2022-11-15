Макрон попросил Си Цзиньпина "вернуть Путина" к переговорам касательно войны РФ против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Китая Си Цзиньпина призвать диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" в вопросе войны России против Украины.

Об этом сообщает французский канал BFM TV.

Отмечается, что Макрон обратился в Си Цзиньпин во время встречи 15 ноября в кулуарах саммита G20 на Бали.

Как пишет издание, глава КНР "решительно выступал против применения ядерного оружия и поддерживал деэскалацию и прекращение огня".

Переговоры РФ и Украины

Россия все чаще стала заявлять о переговорах с Украиной, однако, как обычно, выдвигая свои требования. В начале полномасштабного вторжения российская и украинская делегации проводили несколько раундов переговоров по прекращению огня, однако результаты такие встречи не принесли.

Так, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что РФ готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при изменении ее риторики и когда страна-агрессор признает себя оккупантом.

Лидеры иностранных стран также отмечают, что переговоры между Украиной и РФ не могут быть на условиях Кремля. Так, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что именно Владимир Путин сделал все для того, чтобы переговоры стали невозможными.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что диалог между Украиной и Россией является необходимым. Но любой мир не подходит – он возможен только при полном восстановлении целостности территории Украины в международно признанных границах.

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