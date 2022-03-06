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Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов

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Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов

По словам Макрона, ведется работа по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я говорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к предъявляемым к России приоритетным требованиям: прекращение огня и защита мирных жителей", — написал Макрон в Twitter в воскресенье.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон во время разговора с Путиным заявил о серьезной обеспокоенности рисками для ядерной безопасности в результате вторжения РФ в Украину. Также он выразил свою обеспокоенность в связи с "неизбежным нападением на Одессу".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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