Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов

Макрон после переговоров с Путиным поговорил с Зеленским: обсудили защиту ядерных объектов

По словам Макрона, ведется работа по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Я говорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к предъявляемым к России приоритетным требованиям: прекращение огня и защита мирных жителей", — написал Макрон в Twitter в воскресенье.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон во время разговора с Путиным заявил о серьезной обеспокоенности рисками для ядерной безопасности в результате вторжения РФ в Украину. Также он выразил свою обеспокоенность в связи с "неизбежным нападением на Одессу".