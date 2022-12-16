Макрон позвонит Путину, чтобы обсудить отвод вооружений с территории Запорожской АЭС

Также темой переговоров будет прекращение обстрелов критической инфраструктуры.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, когда будет доработано соглашение об отводе вооружений с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает издание BFM TV.

Макрон отметил, что основная тема переговоров с Россией — прекращение обстрелов гражданской инфраструктуры в Украине.

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"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС. В тот момент, когда это соглашение будет готово, на данный момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", — заявил Макрон.

Также французский президент добавил, что санкции достаточно сильно влияют на Кремль.

Напомним, ранее Макрон заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС.

Позже украинский премьер Денис Шмигаль заявил, что "конкретики" по увольнению ЗАЭС нет.

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