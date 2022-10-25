Макрон призвал Папу Римского позвонить Байдену, Путину и патриарху Кириллу: детали

По мнению Макрона, США нужно сесть за стол переговоров, чтобы содействовать миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Папу Римского пообщаться с президентом США Джо Байденом, российским патриархом Кириллом и начавшим войну в Украине диктатором России Владимиром Путиным для скорейшего ее окончания.

Такое заявление Макрон сделал во время встречи с Папой Римским в Ватикане, пишет издание Le figaro.

Так, Макрон и Папа Римский обсудили, в частности, войну в Украине. В этом контексте президент Франции говорил о необходимости "религиозного диалога" и отметил "роль", которую может сыграть католическая церковь.

Макрон попросил Папу позвонить диктатору Путину, патриарху РПЦ Кириллу, а также президенту США Джо Байдену. По его мнению, так можно добиться завершения войны в Украине.

"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров, чтобы способствовать мирному процессу в Украине. У Джо Байдена есть настоящие доверительные отношения с Папой. Папа может повлиять на него для возобновления американского участия в Украине", — сказал Макрон.

Напомним, российский политолог Станислав Белковский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы США признали его на высоком уровне и стремятся к переговорам с Джо Байденом. Для этого Путин создает кризис, который был в 1962 году.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 октября заявил, что переговоров с Россией не будет. Ермак объяснил это тем, что Москва терроризирует мирных людей, совершила теракт против украинских военнопленных в Оленовке, а сейчас манипулирует Запорожской АЭС и запугивает Каховской ГЭС.

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