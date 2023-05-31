Макрон призвал Запад предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада должны предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Об этом информирует издание Le Monde.

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Президент Франции заявил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности станет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели.

Макрон отметил, что сегодня украинские военные защищают Европу и очень хорошо вооружены, поэтому страны Запада должны быть заинтересованы в том, что "она имела надежные гарантии безопасности вместе с нами на многосторонней основе".

Также президент Франции добавил, что Западные страны должны проявлять большие амбиции, чем это было до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и союзники планируют саммит формулы мира, однако он пройдет без представителей России.

Кроме того, мы ранее информировали, что дипломат Валерий Чалый заявил, что Украина может получить только три реальных гарантии безопасности. Речь идет о вступлении в НАТО, оборонном соглашении с ядерным государством и ракетной программе.

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