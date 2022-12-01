Макрон рассказал, возможны ли переговоры между Россией и Украиной: "Путин ошибся"

Макрон отметил, что Украина и Россия могут вернуться к столу переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин, начавший войну "ошибся".

Об этом он сказал в интервью ABC News.

Макрон упомянул о "Минских переговорах", которые должны были закончить войну России против Украины. По мнению французского лидера, Путин совершил ошибку, начав полномасштабное наступление на территорию Украины.

"Был политический и дипломатический процесс с привлечением международного сообщества. И он (Путин – ред.) решил самостоятельно, основываясь на фейковом нарративе, сказав, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию, что абсолютно неправильно", — сказал Макрон.

По мнению французского президента, переговоры России и Украины все еще возможны. Но никто в мире не может навязывать украинцам тот мир, который будет выгоден агрессору.

"Путин руководит, и он руководит достаточно долго… Он знает своих людей. Я считаю, что он ошибся. Разве невозможно вернуться за стол и о чем-то договориться? Я думаю, что это возможно еще", — сказал президент Франции.

Война России против Украины

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и начала финансировать сепаратистов и боевиков в Донецкой и Луганской областях. Тогда Киев объявил о начале антитеррористической операции. В 2014 году удалось вернуть часть украинских территорий, которые захватили боевики, однако под оккупацией остались два областных центра – Донецк и Луганск, в которых Россия установила своих муртадов. Активные боевые действия там прекратились после подписания так называемых "Минских договоренностей".

Однако 24 февраля диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Тогда началось полномасштабное наступление на территорию Украины. Диктатор планировал захватить Киев и установить свой марионеточный режим. Однако ВСУ дали достойный отпор оккупантам. В настоящее время продолжаются активные боевые действия.

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