Макрон считает, что требования Путина в отношении Украины — неприемлемы

По словам Макрона, сейчас переговоры с Путиным не имеют никакого результата.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента страны-оккупанта Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.

Об этом Макрон заявил в четверг, 10 марта, перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

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"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", — сказал Макрон.

По его словам, сейчас переговоры с Путиным не имеют никакого результата.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы", – добавил французский лидер.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, которая находится в состоянии войны.

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