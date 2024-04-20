Макрон сделал заявление о ПВО в Украине: "Не может быть такой же как в Израиле"

Эммануэль Макрон заявил о невозможности построить в Украине систему ПВО, подобную израильской.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны, которая будет подобна той, что функционирует в Израиле, и будет отвечать требованиям страны.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, у европейских партнеров Украины ограничены ресурсы и возможности.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", — сказал президент Франции.

Макрон также напомнил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями и вкладывал в нее много средств.

Напомним, Шольц рассказал, сколько систем ПВО Patriot Украина может получить от партнеров НАТО.

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