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Макрон снова пообщался с Путиным: российский диктатор пожаловался на западное оружие

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Макрон снова пообщался с Путиным: российский диктатор пожаловался на западное оружие

Фото: Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 сентября пообщался с Владимиром Путиным.

В разговоре с президентом Франции российский диктатор пожаловался на западное оружие, которое якобы "вредит гражданской инфраструктуре Донбасса".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным Кремля, Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Диктатор соврал президенту Франции о якобы "обстрелах АЭС военными ВСУ". Также Путин и Макрон обсудили "зерновой коридор".

В разговоре с Макроном российский диктатор также посетовал на западное вооружение, которое партнеры передали Украине. Путин соврал, что это оружие "разрушает гражданскую инфраструктуру Донбасса".

Напомним, после провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной.

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