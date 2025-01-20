Макрон сделал заявление о войне в Украине и сколько она будет продолжаться

Президент Франции подчеркнул важность обеспечения Украины необходимыми гарантиями после прекращения боевых действий, чтобы предотвратить повторение войны на ее территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что война в Украине будет продолжаться, и призвал предоставить Украине возможность не только выстоять, но и вступить в переговоры с позиции силы.

Об этом он заявил во время своей традиционной речи перед Вооруженными Силами Франции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Война не закончится ни завтра, ни послезавтра", – предупредил Макрон.

Президент Франции отметил важность обеспечения Украины необходимыми гарантиями после прекращения боевых действий, чтобы предотвратить повторение войны на ее территории.

Вызов сегодня состоит в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей безопасности", – заявил Макрон.

Выступая в Сессон-Севинье, неподалеку от Ренна, президент Франции также отметил необходимость укрепления оборонной промышленности Европы.

"В мире, где правила исчезают, а арсеналы наполняются, мы должны идти дальше и быстрее. Мы должны изменить масштаб, перейти к большему количеству совместных программ, сделать выбор европейских чемпионов”, – отметил Макрон.

Он также подчеркнул приверженность Франции альянсу НАТО, который, по его словам, остается ключевым механизмом сотрудничества с Соединенными Штатами, пока те сохраняют свою приверженность европейской безопасности.

"Франция верит в силу НАТО, потому что это естественная сфера для сотрудничества с Соединенными Штатами", — добавил Макрон.

Напомним, что новый, 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи не сказал ни слова об Украине. Однако заверил, что "остановит все войны".