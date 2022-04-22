Макрон заявил, что Франция предоставит Украине вооружение: противотанковые ракеты Milan и САУ Caesar

Франция передаст Украине противотанковые ракеты Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Как отмечается, доставка вооружения Украине для изменения баланса сил неотложна, ведь сейчас идет наступление России на Донбасс, который Россия откровенно хочет захватить.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон интервью Ouest-France.

На вопрос о недостаточном количестве поставок оружия в Украину из Германии и Франции, Макрон говорит, что "каждый отвечает за свои политические балансы, и он не вмешивается в политическую жизнь друг друга".

"Мы очень слаженны. Позавчера я говорил на эту тему с канцлером (Германии — ред.) Шольцом. Мы все еще доставляем значительное вооружение, от Милана до Цезарей и другие виды оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", — говорит Макрон.

Следует отметить, что Франция до сих пор молчала о содержании своей военной помощи Украине. Ранее некоторые французские политики говорили о возможности снабжения ракет Milan, а вот информация о снабжении САУ Caesar появилась впервые.

Как сообщает издание, из армейских запасов Франции собираются изъять 12 орудий для Украины. Однако сам Макрон об объемах помощи не рассказал.

Отмечается также, что эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту.

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