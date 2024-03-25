Макрон заявил, что группировка "Исламское государство" хотела совершить теракты во Франции и Германии

По его словам, найти виновных в теракте нужно как можно скорее.

Группировка "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за стрельбу в российском концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, предприняла несколько попыток атак на территории Франции.

Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон, пишет Le Parisien.

Как отмечается, после событий в РФ во Франции правительство постановило поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального. По словам Макрона, группировка, совершившая стрельбу в РФ, "совершила несколько попыток на территории Франции за последние несколько месяцев".

"Причастная к теракту группировка угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию", — рассказали в резиденции французского премьера.

В то же время Макрон подчеркнул, что найти виновных в теракте нужно "как можно скорее" и продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

Напомним, что террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве.

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