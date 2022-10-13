Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров

Макрон готов снова пообщаться с Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров, поскольку это в интересах обоих государств.
Об этом пишет BFM TV.
Макрон подчеркнул, что Путин должен уважать территориальную целостность Украины, прекратить войну и сесть за стол переговоров.
"В какой-то момент, я надеюсь, как можно скорее нам придется вернуться за стол переговоров. Я считаю, что в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров", — сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что, если понадобится, он готов пообщаться с диктатором Путиным.
Макрон и война России против Украины
12 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что Путин должен прекратить войну против Украины.
2 октября президент Зеленский пообщался с Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсуждали военную помощь Украине и ситуации и Запорожской АЭС.
Также французский президент осудил решение России о фейковых "референдумах" в оккупированных регионах Украины.
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