Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом безопасности Украины

Документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Франции стать гарантом безопасности Украины.

"Говорили о ходе переговоров, чтобы окончательно разрешить конфликт и обеспечить безопасность на европейском континенте. В этой связи президент Республики напомнил о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности Франции внести вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины", – говорится в релизе, обнародованном на сайте французского посольства.

Также Макрон подтвердил во время второго срока желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины в постоянной координации с европейскими партнерами и союзниками.

Зеленский поблагодарил Францию за поставку военной техники. Он отметил, что эта поддержка и дальше будет усиливаться, как и гуманитарная помощь Франции, которая на сегодняшний день составляет более 615 тонн оборудования, включая медицинское оборудование, генераторы для больниц, продовольственную помощь, помощь в предоставлении жилья, оказание неотложной помощи, транспортные средства.

Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само – Зеленский о гарантиях безопасности

Ранее стало известно, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией.