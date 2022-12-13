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Макрон заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Макрон заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС

Фото: Associated Press

Ведутся переговоры.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что существует соглашение о выводе тяжелого вооружения из Запорожской атомной электростанции, что во временно захваченном Энергодаре.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по условиям вывода.

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. В ближайшие недели будут иметь решающее значение", – сказал Макрон.

Франция проводит международную конференцию в Париже, чтобы оказать срочную помощь Украине для прохождения зимы. Ведь российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре по всей стране.

Напомним, стало известно, что оккупанты завезли на АЭС реактивные системы залпового огня "Град". В "Энергоатоме" предупреждают, что этими установками оккупаны могут обстрелять города Никополь и Марганец.

В ISW говорят, что Москва делает это для того, чтобы ослабить критику радикальных приверженцев войны на фоне сообщений о выводе войск со станции.

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Дата публикации
Просмотры
904
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