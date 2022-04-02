Макс Барских отправляется на военные учения: "Месяц тому держал в руках только микрофон"

Артист будет воевать против русских военных.

Композитор и певец Макс Барских будет защищать Украину от оккупантов не только словом, но и делом.

В своем Instagram артист рассказал, что 3 апреля отправляется на военные учения. По словам исполнителя, месяц назад он держал в руках только микрофон, а теперь будет учиться пользоваться оружием.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, — это микрофон. А сейчас времена меняются. Скажите, как будем праздновать нашу победу, какие у вас есть идеи?", – поделился певец.

Отметим, что с начала вражеского вторжения российских военных на территорию Украины многие знаменитости пошли защищать страну от оккупантов. Среди них, в частности, и солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Певец недавно попал под минометный обстрел и получил ранение лица, а сейчас вернулся в терроборону.

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