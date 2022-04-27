Макс Барских рассказал, как вывозил маму из Херсона, и почему решил вступить в ряды ВСУ

Украинский певец Макс Барских с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает украинцев и осуждает действия оккупантов.

Исполнитель рассказал, что ему даже угрожали, и родным Макса было опасно после его высказываний оставаться в Херсоне, поэтому певец принял решение немедленно их вывезти в безопасное место.

Барских говорит, что его мама не хотела уезжать из города, но он заставил ее это сделать.

Макс Барских с мамой / instagram.com/max_barskih

"Я неделю собирал их по всей стране, в частности из Херсона. Мама не хотела ехать, и мы вывезли ее в последний момент. К счастью, мой брат тогда был в Херсоне, и я заставил его поехать забрать ее. Они уехали в довольно опасный момент — Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней. После всех моих высказываний в Instagram моим родным было опасно находиться в Херсоне. В Интернет злили мой телефон, мою херсонскую прописку, мне угрожали", — признался певец ю vogue.ua.

К слову, Макс помогает не только словом, но и делом. Исполнитель в начале апреля вступил в ряды ВСУ и отправился на учебу. По словам артиста, так он чувствует себя полезным.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

"Когда я был один, я понимал, что мне некомфортно – и что я могу больше. Я просто места себе не находил. Да, можно помогать дистанционно, но этого недостаточно. Поэтому я решил присоединиться к ВСУ – и теперь я в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, потому что у меня нет военного опыта. Меня назначили ответственным за поставки. Верю, что могу быть полезным в поисках помощи", — добавил певец.

Барский признается, что хоть ему и страшно, но иначе он не мог поступить.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

"Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх. Я тоже боялся и сейчас боюсь Конечно, но когда я на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче, я верю, что вместе мы непобедимы. Это мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом", — поделился Барских.

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