Макс Барских высмеял "праздник" аннексии Крыма в Москве: "Восхваляйте свою позорную армию"

На "праздничный" концерт пришло более 200 тысяч россиян.

В Москве 18 марта россияне с размахом отпраздновали годовщину незаконной оккупации Крыма, пока в Украине их военные сотнями убивают невинных людей и уничтожают города.

На "праздничный" концерт на стадион "Лужники" пришло более 200 тысяч россиян. Это не мог пропустить мимо глаз певец Макс Барских. Исполнитель осуждает жителей РФ, которые пришли на концерт, тогда как в Украине гибнут невинные люди.

"Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока продолжаются обстрелы украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными?" – написал артист.

Макс Барских назвал русских рабами. На бессмысленный концерт их пришло в разы больше, чем на митинги.

"Сравнить сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Хвалите свою позорную армию и честь! Фашисты — это мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!" – написал Барских.

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