Макс Барских заявил, что не вернет россиянам деньги за отмененные концерты

Макс Барских заявил, что не вернет россиянам деньги за отмененные концерты

Певец отдаст деньги на гуманитарную помощь украинцам.

Украинский певец Макс Барских, ранее гастролировавший в России, отменил все выступления в стране-агрессоре.

Более того, знаменитость в своем видеообращении заявил, что "территория РФ вычеркивается из его географии". Обычно если звезды отменяют свои шоу – они возвращают фанатам деньги за билеты. Впрочем, в связи с кровавой войной Макс решил этого не делать. В ответ на комментарий пользовательницы под одним из постов Барских заявил, что отдаст эти деньги на гуманитарную помощь украинцам.

"Х*й! Они идут на гуманитарную помощь Украине!" – отметил звезда.

instagram.com/max_barskih

Напомним, Потап и Макс Барских начали получать угрозы от россиян. Рэпер опубликовал скриншот, где показал сообщение.

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