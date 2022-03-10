Макс Барских заявил, что не вернет россиянам деньги за отмененные концерты

Певец отдаст деньги на гуманитарную помощь украинцам.
Украинский певец Макс Барских, ранее гастролировавший в России, отменил все выступления в стране-агрессоре.
Более того, знаменитость в своем видеообращении заявил, что "территория РФ вычеркивается из его географии". Обычно если звезды отменяют свои шоу – они возвращают фанатам деньги за билеты. Впрочем, в связи с кровавой войной Макс решил этого не делать. В ответ на комментарий пользовательницы под одним из постов Барских заявил, что отдаст эти деньги на гуманитарную помощь украинцам.
"Х*й! Они идут на гуманитарную помощь Украине!" – отметил звезда.
Напомним, Потап и Макс Барских начали получать угрозы от россиян. Рэпер опубликовал скриншот, где показал сообщение.
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