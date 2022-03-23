Макс Чмерковский рассказал, с кем из известных одесситов поддерживает связь и как помогает украинцам

Макс Чмерковский рассказал, с кем из известных одесситов поддерживает связь и как помогает украинцам

За четыре недели благотворительный фонд танцора собрал около 70 тонн гуманитарной помощи.

Всемирно известный хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский сегодня, 23 марта, присоединился к эфиру "Сніданок.Онлайн".

В первые дни войны Макс был в Киеве. Он долго колебался, надо ли покидать Украину, однако решил отправиться в Польшу, а оттуда – в США, где живет его семья. Хореограф активно работал на информационном фронте, дал много интервью международным СМИ, но оставаться в стороне Чмерковский не смог и, увидевшись с семьей, отправился в Польшу, где занимается волонтерством. Фонд, организованный семьей Макса, называется "Баранова 27" — именно по этому адресу семья танцора жила в Одессе до эмиграции.

"В Польше я занимаюсь именно логистикой, чтобы все, что мы собираем в Америке, доставлялось куда нужно… В США ежедневно приходит около 90 человек волонтеров, которых мы не знаем, они просто приходят и помогают. За 4 недели наша организация "Баранова 27" собрала около 70 тонн гуманитарной помощи. Многое уже прибыло во Львов. Мы хотим настроить, чтобы эта помощь поступила в Киев, Харьков, Николаев", – поделился Чмерковский.

Хореограф Макс Чмерковский рассказал, как lkz него началась война, и свой фонд гуманитарной помощи

По его словам, весь цивилизованный мир понимает, что происходит в Украине. Он лично это сравнивает с ситуацией в школе, когда парень бьет маленького, а другие стоят в коридоре и думают, что делать. Макс считает: в таком случае нужно вступиться, что и должно сделать общество. Сейчас хореограф активно общается с другими коллегами, которые защищают Украину от врага и поддерживает их.

"Я очень переживаю за Даниэля Салема, он также одессит, переживаю и за Дмитрия Дикусара, и за Антона Нестерко и за всех ребят, с которыми я познакомился совсем в другом мире, танцевальном. Сегодня они присылают фото с автоматами, выглядят совсем иначе. Я их привык видеть с улыбками и в настроении "ча-ча-ча", – рассказал танцор.

Поддержка Украины по всему миру продолжается. 27 марта в 18:30 по киевскому времени состоится международный благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar, транслируемый в 20 странах мира. Марафон направлен на сбор средств для помощи Украине. В нем примут участие многие украинские и мировые звезды, среди которых и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

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