Максим Галкин отреагировал на преступный ракетный обстрел гипермаркета в Харькове и раскритиковал Россию

Артист осудил враждебные действия РФ и показал, к чему они привели.

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на циничное преступление России, которая ракетами обстреляла здание гипермаркета в Харькове.

В своем Instagram шоумен раскритиковал преступные действия страны-агрессора и отметил, что был просто шокирован. В частности, Галкин рассказал, что последствия такого ракетного обстрела жуткие, ведь это забрало жизни невинных людей. Под завалами до сих пор остались люди.

В фотоблоге Галкин также показал фото маленького мальчика, который сдавал материал ДНК. Его папа работал в отделе декора, а ныне считается пропавшим без вести. Шоумен расскритиковал преступные действия России и выразил свои соболезнования всем потерпевшим.

Мальчик, у которого папа работал в "Эпицентре" в Харькове, куда попала Россия / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском "Эпицентре". Сбор ДНК может быть единственным способом найти остатки родного человека или определить, что среди пепла его нет и дать шаткую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для мощной ядерной России? Харьков, сердцем с тобой", – написал шоумен.

Напомним, 25 мая Россия авиационными бомбами обстреляла Харьков. Вражеский снаряд попал в здание строительного гипермаркета "Эпицентр". По состоянию на 12:30, 26 мая, известно о 14 погибших и 43 пострадавших. Под завалами могли остаться 17 человек, среди которых 12-летняя девочка.

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