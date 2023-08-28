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Максимальное внимание к наступательным действиям: Зеленский провел заседание Ставки

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Максимальное внимание к наступательным действиям: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

Владимир Зеленский рассказал, что именно обсуждал на заседании Ставки с Залужным, Сырским и Тарнавским.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провел заседание Ставки. Там обсудили ситуацию на фронте и нужды украинских защитников.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского. Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", — отметил он. 

Владимир Зеленский также сообщил, что обсуждали отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий. Он пообещал, что отчет по ВЛК будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, украинские войска продвигаются к югу от Роботиного в Запорожской области — в следующее село Новопрокоповка.

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Дата публикации
Просмотры
433
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