Максимальный захват территории до зимы: что у россиян дальше по плану – Свитан ответил

Около 600 тысяч российских войск сейчас находятся на территории Украины.

По заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, продолжается наибольшее наступление на фронте с начала полномасштабного вторжения, а количество сил РФ по сравнению с 2022 годом увеличилось втрое. Так они пытаются завершить наступательную операцию к зиме.

Напомнил заявление Александра Сырского, а также рассказал о планах россиян полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, пишет "24 Канале".

Свитан отметил, что россияне пытаются использовать последние сухие осенние недели для максимального захвата украинской территории. А дальше у них по плану – попытка остановить боевые действия. Они понимают, что, даже выполнив оперативные задачи, их войска будут находиться в худших условиях, чем ВСУ зимой.

"Даже в начале полномасштабного вторжения в 2022 году их было не более 200 тысяч. Эта группировка еще и наступает на меньшей территории. Заходили на ширину 2500 км линии боевого столкновения. Сейчас она составляет примерно 1000 км", — отметил Свитан.

Относительно ситуации на Курщине, россияне там находятся в полуокружении, в оперативном географическом котле, ведь с тыла их закрывает река Сейм и при благоприятных условиях они могут быть сброшены в нее.

"Россияне все равно полезли в этот котел, потому что кто-то им нарисовал план преодоления украинской обороны. Однако там обороны нет. Это рейдовая атака в режиме маневровых боев. Это постоянное движение механизированных подразделений с хорошим управлением и боевым запасом. Есть информация, что нам передадут несколько десятков БМП Striker, которые будут опрокинуты сюда", – объяснил летчик-инструктор.

Напомним, по заявлению военного Николая Зинько, войну в Украине выиграет тот, кто сохранит собственную армию.

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В то же время эксперт оценил, когда РФ может пойти на Днепр. Он считает, что россияне хотят захватить город.

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