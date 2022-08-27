Максимум проблем для оккупантов: в ОК "Юг" объяснили важность ударов по командным пунктам врага

На сегодняшний день приоритетная цель для ВСУ – попадание в командные пункты российских оккупантов. Ведь без опытных верхушек шансы врага на фиаско растут.

Поэтому украинские защитники стараются не просто уничтожать российских оккупантов, но и создавать им максимальное количество проблем из-за потери командования.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в прямом эфире совместного информационного марафона "Едині новини" на украинских телеканалах.

Он отметила, что из командных центров начинается подготовка к любым действиям. Так что если ликвидировать такой центр – враг дезориентирован и начинает паниковать.

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"Это тот момент (попадание в командные пункты – ред.), который помогает и деморализовать врага, и растерять по всем позициям, заставляет его переформатировать свои действия, на что нужно тратить драгоценное время, которое они пытались использовать для подтягивания резервов", – пояснила Гуменюк.

Он также отметила, что в контрольно-наблюдательных пунктах скапливается командование вражеской армии. В один из таких пунктов на этой неделе удалось попасть украинским артиллеристам.

Напомним, по данным ГУР Минобороны, украинские военные готовятся к контрнаступлению, а захватчики усиливают свои позиции, готовясь к обороне.

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