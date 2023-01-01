Максимум россиян: в разведке рассказали, на сколько массированных ударов у РФ хватит еще ракет

Российская армия имеет дефицит прежде всего баллистических ракет "Искандер", а также крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибров". На вооружении в оккупантов осталось крылатых ракет на 2-3 мощных массированных ударов по Украине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике и приближаются они к окончанию запасы "Калибров". Значительно уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования "Х-101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия — это две-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", — сказал Скибицкий.

Представитель Главного управления разведки Минобороны добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и несколько уменьшилось.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у России уже недостаточное количество ракет. Единственное, что у них остается – это С-300, которые используются для ударов на расстоянии 200-300 км.

По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия восстанавливает и восстанавливает парк авиационной техники.

В новогоднюю ночь, 1 января, РФ также атаковала города Украины.

Над Украиной в новогоднюю ночь было уничтожено 45 ударных БПЛА.

Мощный удар пришелся на Киев и Киевщину.

Обломки сбитого вражеского дрона упали в Киеве на спортивной площадке, где играют дети. На вражеском беспилотнике оккупанты оставили циничную надпись "с Новым годом".

Кроме того, на путях открытого участка "красной" линии метро утром 1 января были обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты.

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