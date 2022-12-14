"Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах": депутат Госдумы пригрозил украинцам обстрелами на Новый год

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов во время благотворительного детского мероприятия пообещал на Новый год продолжить убивать украинцев ракетными ударами.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Нилов принял участие в открытии благотворительного мероприятия "Елка желаний", организуемого в России для детей-сирот и потомков российских оккупантов. Там он решил цинично подшутить о том, что Россия продолжит на Новый год убивать украинцев.

"Мальчик Вова из Киева на Новый год мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди", — заявил депутат Госумы.

Примечательно, даже некоторые соратники Нилова не оценили его план геноцида украинцев. Другой российский депутат Артем Мелетев принялся биться рукой по голове во время выступления своего соратника, иронически улыбаясь. Другие же сторонники геноцида украинцев просто смеялись над угрозами рашиста.

Геноцид украинцев 2022 года

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины совершают геноцид. Они пытают, убивают и насилуют граждан Украины. Во всех населенных пунктах после того, как их освобождают ВСУ, находят массовые захоронения украинцев и застенки. Так было в Буче, Изюме, Херсоне и других населенных пунктах. В Херсоне оккупанты устроили застенку даже для детей.

По данным МВД, российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения убили 9400 гражданских украинцев, и это только на подконтрольных Украине территориях.

Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

С 24 февраля Россия массированно обстреливает Украину ракетами. оккупанты стирают с лица земли целые города, массово убивают украинцев. С 10 октября Россия обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру, оккупанты хотят, что украинцы замерзли в собственных жилищах. Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может устроить массированный ракетный обстрел Украины в конце декабря, а затем повторить в январе.

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