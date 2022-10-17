Маленькая Алиса снова с мамой: из плена вернули военного медика, которую в Мариуполе разлучили с дочерью

Мать девочки оккупанты отправили в фильтрационный лагерь.
Из российского плена в понедельник, 17 октября, вернули военного медика Викторию Обидину, которая была на "Азовстале" в Мариуполе. Женщину российские оккупанты разлучили с 4-летней дочерью.
Об этом сообщает "Укринформ".
Виктория Обедная была разлучена с 4-летней Алисой в мае в Мариуполе. Тогда женщину отправили в фильтрационный лагерь в фейковой "ДНР", а ребенок уехал с родственниками в Запорожье.
Сейчас 4-летней Алисе снова вернули мать.
История военного медика и ее 4-летней дочери Алисы
Во время эвакуации из "Азовстали" оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой. По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой "ДНР". Девочку тогда передали ее бабушке, которая приехала из Польши.
Видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые было опубликовано 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военного медика из Мариуполя.
В понедельник, 17 октября, удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российской неволи освободили 108 женщин. Среди которых оказалась и мать Алисы.
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