Маленькая девочка расплакалась перед руинами своего разрушенного садика – щемящее видео

В Сети опубликовали щемящее видео, как маленькая девочка по имени Маша плачет, проезжая мимо своего детского сада, который разрушила оккупационная армия России.

На кадрах видно, как семья с ребенком проезжает мимо разрушенного здания, у ребенка в это время истерика – она горько плачет и просит выйти к садику.

"Давай выйдем уже", – говорит девочка.

Когда семья выходит из машины, девочка просит папу подойти к саду поближе, однако он отказывает и объясняет дочери, что возле руин – опасно.

Ребенок плачет перед руинами своего разрушенного детского сада

Напомним, Сеть тронуло видео встречи отца-военного с дочерью на ее выпускном.

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