"Маленькая победоносная война" закончилась смутой: эксперт привел интересную историческую параллель

Евгений Дикий в пример российско-японской войны спрогнозировал дальнейшую судьбу РФ.
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий, прокомментировал удар по зданию штата Черноморского флота РФ, где предположительно погиб командующий Виктор Соколов.
Об этом Дикий сказал в эфире телемарафона.
"В любом раз точно известно, что ракета прилетела неслучайно. Она прилетела именно во время штабного заседания и однозначно основная масса погибших — это старшие офицеры. По большому счету, Черноморский флот России сейчас временно безголовый. Если среди них был и Соколов (что все-таки, скорее всего, так и было)... это еще и просто приятно", – говорит Дикий.
Историческая параллель
Эксперт отметил, что в последний раз командующий флотом в России погибал во время боевых действий в 1904 году во время российско-японской войны. По мнению Дикого, достаточно параллелей той войны с нашей войной.
"Российско-японская тоже по мнению тогдашнего царского режима, должна была быть "маленькой победоносной войной". Во что она действительно превратилась, в какой разгром именно российской армии все прекрасно помнят".
А дальше это повлекло за собой то, чего сейчас больше всего боится кремлевский режим. Разгром российской армии сдетонировал уже внутренней "смутой", внутренним хаосом. Мне кажется, что параллели здесь совершенно неслучайны и может еще именно поэтому россиянам настолько неприятно признавать гибель Соколова", – подытожил Евгений Дикий.
Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.
В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.
Однако сегодня, 26 сентября, на совещании у Шойгу показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым.
Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали от Минобороны РФ информацию о гибели Соколова.
В свою очередь в Силах специальных операций ВСУ прокомментировали появление "воскресшего" командующего ЧФ РФ Соколова на совещании у Шойгу.