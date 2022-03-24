"Маленькая репетиция того, что нас ждет через месяц": Арестович рассказал, где враг сосредотачивает усилия

"Маленькая репетиция того, что нас ждет через месяц": Арестович рассказал, где враг сосредотачивает усилия

Украинцы мужественно борются с российской агрессией уже 29 сутки подряд.

Российские войска сосредотачивают свои усилия на направлениях на Изюм, Марьинку, Мариуполь и на правом берегу Днепра в районе Херсона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении в четверг, 24 марта.

Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 24 марта – брифинг Алексея Арестовича

"Направления, на которые сосредотачивают российские войска свои усилия, это: направление на Изюм, Маринку, Мариуполь и что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона. Но там противник фактически стал в обороне. Вот сейчас происходит маленькая репетиция того, что нас ждет через месяц, когда они будут стоять на месте, а после с ними будут происходить разные взрывные последствия", — отметил он.

Также Арестович заявил, что российские войска на очень многих направлениях не имеют ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Враг стоит фактически на месте и имеет проблемы со снабжением.

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