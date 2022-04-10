Маленькие сыновья женщины, не выдержавшей жизни в оккупированной Буче, ежедневно приносят на ее могилу еду

Мальчики боятся, чтобы мама не проголодалась.

На фотографию невозможно смотреть без слез, где шестилетний Влад стоит у могилы, где похоронена его мама. Мальчик принес на ее могилу консервы. Семья жила в Буче, городе Киевской области. И, к сожалению, женщина не выдержала оккупации и постоянных обстрелов.

Об этом говорится в ТСН.

Вове 10 лет, Владу – 6. Они пришли к маме, принесли конфеты. Их кладут на сырую землю. Рядом с ранее принесенными консервами. «Чтобы она не была голодна, мы за нее тоже переживаем», — говорит Вова.

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Растерзанная рашистскими оккупантами Буча. В многоэтажке Вова и Влад жили вместе со старшей сестрой Софийкой. Ивана – все называют отцом, хотя родной он только Владу. Их мама Марина Наумец работала в Киеве, в детском саду няней. «Меня поддерживало то, что папа мой все знает, мама говорила, не бойтесь, мы вас защитим», – рассказывает мальчик.

Сейчас они вместе с друзьями-соседями уже могут играть на улице. Игрушки, бережно собираемые в ящик от снарядов. Еще несколько дней назад о том, чтобы погулять, они могли только мечтать. Около месяца семья Марина жила в этом подвале. Делила его с соседями. «Мы из подвала почти не выходили. Потому что это были постоянные бомбардировки, постоянно был свист», – говорит Елена.

Женщина показывает их убежище, рядом и «детской» была ниша соседей. «А вот эта ниша – спальня Ивана и Марины. Однажды она легла спать и больше не проснулась», – рассказывает женщина.

«Я Владыка одеваю возле мамы, думаю спит она. За плечо взялся, а она холодная. Она как спряталась, в таком положении», – говорит гражданский муж женщины Иван.

Фотография Вовы и Владыка на могиле мамы, всколыхнула не только соцсети, но и весь мир. Кто-то даже написал, что будто женщина умерла от голода. Но Иван говорит, скорее всего, Марина не выдержала постоянного стресса. «Она редко выходила вообще на улицу. Стрельба, звуки, очень сильно боялась. Пила таблетки, очень много таблеток. Питалась – кофе и бульончик. Отказывалась. Не могу есть и все», – добавляет мужчина.

В Буче 6-летний мальчик приносил консервы на могилу матери

Чтобы похоронить женщину, пришлось спрашивать разрешения у оккупантов. "Они позволили похоронить, они ходили здесь. Мы сбили гроб. Похоронили ее как человека", – добавляют соседи.

Это было примерно две недели назад. Могилу вырыли во дворе частной усадьбы рядом. «Здесь было как можно ближе. И здесь уже был похоронен парень с девушкой», — говорят люди.

Старшая Софийка, ей 13, к месту захоронения не ходит. Она держится изо всех сил. Но ей слишком больно. Ребята вместе с Иваном наведываются к маме каждый день. «Мы скучаем по тебе, сильно скучаем. Я бы все отдал, чтобы тебя вернуть. Я люблю тебя», — говорит сын умершей.

Семья хотела бы уехать подальше с этого места, ежеминутно напоминающего об ужасе, который они до сих пор не пережили. Но пока из подвала вернулись в квартиру и надеются, что вскоре здесь появятся свет, вода и газ. Иван пытается оформить документы, чтобы стать отцом для двух старших детей не только фактически, но и документов.

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