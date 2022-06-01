Маленькие защитники: украинские дети своими поступками и высказываниями вдохновляют взрослых на борьбу

Дети иногда поражают своими совершенно недетскими поступками и показывают часто взрослым пример преданности Родине.

ТСН вспомнили лишь небольшую часть украинских детей, которые запомнились за 98 дней войны своими поступками и высказываниями, вдохновившими взрослых еще усерднее бороться за Украину.

Заманить россиян конфетами и разбомбить – так освободить свою землю. «Пораскладываем по их России конфеты и орешки со сгущенкой и чупа-чупсы, и так они пойдут собирать конфеты и жрать, а потом всех поразбомблюем и как запихнем их в Россию и дверь заклеим скотчем», — говорит маленькая девочка, которая уже прославилась в Сети.

У украинских малышей во время войны недетские дела – восьмилетний Саша из Полтавы поддерживает армию.

«Я думаю, почему я сижу, когда у меня есть так много денег. Я их собирал 4 года, чтобы машину себе купить, когда я стану взрослее», — рассказывает мальчик.

Все свои сбережения, а это 5 тысяч гривен, не раздумывая, отдал военным, лишь бы скорее победа.

«Я мечтаю, чтобы война быстрее закончилась», – добавляет полтавчанин.

Сверстник Сашка из освобожденной Бородянки, не только отдал, что имел, а как взрослые, стал волонтером. «Надо помогать Украине! Собираем деньги на ВСУ! Стоим с плакатами и показываем так и машем. Украинская армия дала флаг Украины», — хвастается мальчик.

Во время оккупации его родной Бородянки паренек четко осознал – от российских военных ничего хорошего ждать нельзя. Их нужно как можно скорее выгнать из Украины, а это могут сделать наши ВСУ, и парень решил, что будет делать все, чтобы помочь военным.

О 6-летнем герое узнала вся Украина — он один из первых ребятишек в Украине, который не пожалел для армии свой квадрокоптер, который он так ожидал дня рождения.

А еще отважные маленькие украинцы напрямую готовы говорить с Путиным, поддерживают родную родину на маршах единения, и трогательно и упорно исполняют строки, ставшие гимном этой войны.

Харизматичный талантливый и очень застенчивый трехлетний Лео с семьей убегал от войны из Ирпеня, он уже тогда знал, почему вынужден уехать из дома.

Маленький Лео перепел песню, чтобы поддержать Андрея Хливнюка после ранения

И как бы ни было страшно – маленькие украинки не только мужественно держатся сами, но и в бомбоубежищах поднимают боевой дух взрослым.

Маленькая Амелия спела песню из мультфильма в бомбоубежище в Киеве

Как можно бояться и сомневаться в победе, когда в твоей стране даже 11-летние записываются в терроборону. О таком козаке еще в первый месяц войны узнали украинцы — мальчик ночью в комендантский час пришел к военным и попросил, чтобы взяли к себе защищать Украину.

И именно ради таких маленьких украинцев с большими сердцами, ради их будущего взрослые и защищают Родину.

Дуля Путину, помощь ВСУ и стратегия по конфетам: как дети борются с российским нашествием

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