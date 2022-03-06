Маленький герой: 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

Маленький герой: 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

Ребенок поразил словацких волонтеров своей бестрашностью.

11-летний украинский мальчик стал героем минувшей ночью. Она самостоятельно украинско-словацкая граница в субботу вечером, 5 марта.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что юный украинец из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Он приехал один, ведь его родители были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. По их словам, он был улыбчивым и бесстрашным.

"Он покорил нас решительностью, достойной настоящего героя", – отметили в министерстве.

Благодаря контакту, который родители написали прямо на его руке, парень смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.