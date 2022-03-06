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Маленький герой: 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

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Маленький герой: 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky?fref=nf

Ребенок поразил словацких волонтеров своей бестрашностью.

11-летний украинский мальчик стал героем минувшей ночью. Она самостоятельно украинско-словацкая граница в субботу вечером, 5 марта.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что юный украинец из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Он приехал один, ведь его родители были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. По их словам, он был улыбчивым и бесстрашным.

"Он покорил нас решительностью, достойной настоящего героя", – отметили в министерстве.

Благодаря контакту, который родители написали прямо на его руке, парень смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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