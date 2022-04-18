Маленький мальчик из Мариуполя под звуки обстрелов записал обращение из разрушенной квартиры: что он сказал оккупантам

Маленький мальчик из Мариуполя под звуки обстрелов записал обращение из разрушенной квартиры: что он сказал оккупантам

Обстрелы и взрывы за окнами пугали Макара, поэтому ему было сложно записать видео.

7-летний мариупольский мальчик Макар в разрушенной оккупантами квартире записал видеообращение к российским армейцам, уничтожившим его жилье.

Видео опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram.

Мальчик на видео рассказал, что ему исполнилось 7 лет, а российские "освободители" полностью уничтожили его квартиру.

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"Я Макар, сегодня мне 7 лет, а это мой дом. "Спасибо" "спасителям" из России, что сделали вот такое", — говорит Макарчик на фоне звуков взрывов.

Записать видео, по словам его мамы, удалось только с пятого дубля. Она объяснила, что выстрелы и взрывы за окнами пугали Макара.

"Он спешил и немного терялся, но все-таки сделал это! Мой Макар – настоящий маленький герой и великий патриот!" – сказала мама маленького украинца.

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