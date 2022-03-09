Маленький мальчик самостоятельно эвакуировался из Киева в Польшу, его встретили волонтеры: как приобщиться к помощи им

Маленький мальчик самостоятельно эвакуировался из Киева в Польшу, его встретили волонтеры: как приобщиться к помощи им

Чтобы помочь волонтерам, заходите на www.HelpUkraine.center и выбирайте, как принять участие.

Украинский мальчик – 5-летний Иван – 7 марта самостоятельно отправился из Киева в Польшу, когда потерял связь с отцом.

Об этом в Сети сообщила руководитель Фонда Елены Пинчук и волонтер Ольга Руднева.

"Простые люди передавали его из рук в руки, пока он не добрался до Польши. Это Ира, она была все это время на связи с рядовыми людьми, которые были рядом с Иваном и вчера ночью наконец-то забрала его на границе", – говорится в сообщении.

Руднева добавила, что 9 марта волонтеры вместе с мальчиком очнулись в одной комнате женского общежития. Иван в безопасности. Впоследствии в комментариях к своему сообщению волонтер добавила, что за мальчиком приехала его мама и забрала ребенка.

"Я до сих пор не могу поверить, что 5-летний ребенок самостоятельно добрался из Киева в Холм. До сих пор не могу поверить, что впервые Ира написала мне 10 дней назад и приехала сюда волонтером, а сейчас мы прямо родные люди, спящие и работающие вместе", – говорится в сообщении Рудневой.

Она также сообщила, что через неделю удалось собрать команду волонтеров, которые бросили все для помощи Украине. Они ежедневно отгружают более 150 тонн гуманитарного груза, они по 27 часов везут помощь, а затем остаются на несколько дней разгружать фуры, видя, что не хватает рук.

"Вы можете помочь даже если вы не с нами. Заходите на новый сайт www.HelpUkraine.center и выбирайте, как присоединиться", — добавила Руднева.

Это Иван. Ему 5 лет. Два дня назад он отправился из Киева после того, как была потеряна связь с его отцом. Простые люди... Опубликовано Olga Rudneva среда, 9 марта 2022 г.

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